В МИД разъяснили позицию России по Карабаху

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов прокомментировал статью армянского премьера Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД.

По данным ведомства, в статье Пашиняна указано, что предложение России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не затрагивали статус региона и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.

В МИД отметили, что в основе плана поэтапного урегулирования, последняя редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали азербайджанской и армянской сторонам в июне 2019 года, лежат базовые принципы урегулирования в нагорнокарабахском регионе, среди которых «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором —двух, причем — в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».

«Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться — не соответствует действительности», — сказал Попов.

11 января в Москве прошли переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу ситуации в Карабахе.

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