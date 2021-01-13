Названы возможные сроки послания президента Федеральному собранию
Ник Пригоров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, вероятно, состоится в середине февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в российском парламенте.
«Похоже, в середине февраля», — заявил собеседник агентства.
Притом точные сроки мероприятия пока не раскрываются.
В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию, а также озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рейтинг Путина поднялся после Послания до трехмесячного максимума
— Путин допускает, что будет вновь баллотироваться на пост президента