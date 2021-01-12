ФБР начало расследование из-за открытки с фразой «Путин сделал это!»

ФБР США выясняет происхождение открытки, которую неизвестные отправили главе компании FireEye Кевину Мандиа, занимающейся расследованием массовой хакерской атаки на американские госучреждения и частные компании. В этой открытке есть такие фразы, как «Hey look Russians!» («Смотри, это русские!») и «Putin did it!» («Путин сделал это!»), передает Reuters.

По информации агентства, кроме карикатуры с фразами о русских и президенте России Владимире Путине, в открытке имеется логотип FireEye. Также в ней существует надпись, которая ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством.

Как сообщается, американские официальные лица в настоящее время устанавливают, имеют ли отношение лица, отправившие открытку, к российским спецслужбам. Агентство отмечает, что если судить по времени, отправитель послания знал о хакерской атаке до того, как о ней было публично объявлено в декабре прошлого года. Reuters сообщает, что таким образом адресант мог посмеяться над FireEye и попытаться запутать компанию.

Ранее бывший генпрокурор США Уильям Барр, который в конце декабря 2020 года ушел в отставку, заявил, что масштабная кибератака на американские государственные ведомства и крупные фирмы была проведена при участии России. Он подчеркнул, что по его информации, — «это были русские».

Барр добавил, что согласен с мнением госсекретаря США Майкла Помпео. Глава Госдепартамента говорил, что «весьма четко может сказать об участии РФ» в кибератаках. Глава Минфина США Стивен Мнучин 21 декабря сообщил, что кибератака на правительственные сети США не нанесла его ведомству значительного ущерба. При этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что за масштабным взломом стоит, скорее всего, не Кремль, а Китай. Он также отметил, что журналисты преувеличивают масштаб хакерской атаки. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам на правительственные учреждения и компании США.

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