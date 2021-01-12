Вице-премьер Армении возглавит армянскую делегацию в трехсторонней группе по Карабаху

Вице-премьер Армении Мгер Григорян армянскую делегацию в трехсторонней группе по Нагорному Карабаху, которая создается по итогам встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве 11 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера.

В понедельник, 11 января, по итогам переговоров трех стран было принято решение о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в карабахском регионе.

Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы состоится до 30 января. О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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