ЦИК Казахстана заявил о победе партии «Нур Отан» в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила результаты прошедших в стране парламентских выборов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Зампредседателя ЦИК Константин Петров заявил, что победителем стала партия «Нур Отан», которую ранее возглавлял экс-президент страны Нурсултаном Назарбаевым.

По его словам, за политсилу свои голоса отдали 71,09% избирателей. В парламенте партия получает 76 из 98 депутатских мест.

Кроме того, барьер в 7% преодолели партия «Ак жол» (10,95%) и «Народная партия Казахстана» (9,1%).

11 января в Казахстане прошли парламентские выборы. В них приняли участие пять партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») и партия «Адал» («Честность»). По предварительным данным, «Нур Отан» набрала 72% голосов.

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