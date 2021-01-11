Завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Ольга Якушева
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В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает ТАСС.
Встреча продолжалась в Кремле почти четыре часа.
После этого лидеры государств вышли к прессе для совместного заявления.
Ранее сообщалось, что Путин проведет также отдельные двусторонние беседы со своими азербайджанским и армянским коллегами.
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