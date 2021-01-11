Завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России... Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает ТАСС.

Встреча продолжалась в Кремле почти четыре часа.

После этого лидеры государств вышли к прессе для совместного заявления.

Ранее сообщалось, что Путин проведет также отдельные двусторонние беседы со своими азербайджанским и армянским коллегами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву на переговоры

Путин: трехсторонняя группа обеспечит разблокирование экономических связей в Карабахе

Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить дальнейшие шаги по Карабаху