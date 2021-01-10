В Сан-Диего произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа
В Сан-Диего в штате Калифорния произошло столкновение между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и его противниками. Об этом сообщает телеканал Fox5.
Шествие сторонников началось в субботу, 9 января, возле набережной города. Позднее на ней появились противники политики Трампа, в том числе антифашистские группы.
К месту шествия были стянуты полицейские отряды, которые разогнали участников столкновения. Правоохранительные органы также назвали акцию незаконной из-за случаев насилия.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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