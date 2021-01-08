Еще четыре сотрудника Белого дома покинули посты после беспорядков

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Еще четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме покинули свои посты после после беспорядков в американском Капитолии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется, речь идет о старшем директоре по делам Африки Эрине Уолше и старшем директоре по политике в сфере обороны Марке Вандроффе.

Также уйти с должностей решили старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Африки Роб Гринуэй.

Ранее прошения об отставке подали министр образования США Бетси ДеВос и глава полиции американского Капитолия Стивен Сунд.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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