Зал Сената США очищен от протестующих

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В здании Капитолия в Вашингтоне был очищен от протестующих зал Сената США. Об этом у себя в Twitter сообщает корреспондент Politico Хьюго Лоувелл со ссылкой на местную полицию.

Журналист отметил, ссылаясь на слова офицеров полиции Капитолия, что зал Сената очистили от сторонников президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий. По данным Лоувелла, которые подтверждает телеканал Fox News, ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад митингующих в настоящее время выводят через Западный и Восточный входы Капитолия.

Ранее стало известно, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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