Победу Байдена поддержали четыре сенатора-республиканца

Четыре сенатора от Республиканской партии высказались за утверждение победы на выборах США за кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

Ими стали Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, а также Митт Ромни и Лиза Меркауски.

Агентство уточняет, что с таким заявлением они обратились к конгрессу США.

«Избиратели высказались, и конгресс должен выполнить свои обязанности и утвердить результаты голосования», — говорится в заявлении республиканцев.

Документ также был подписан несколькими сенаторами, представляющими Демократическую партию.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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