Депутат Рады рассказал о «надругательстве» над украинцами со стороны Зеленского

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «не лох». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Он призвал осознать, что украинский лидер не является «лохом». По его словам, вместо президента ими являются те, кто отдал за него голоса и поверил, что «будет жить в новой стране».

«Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — сказал Рабинович.

Кроме того, депутат добавил, что проголосовавшие украинцы поверили Зеленскому и его команде, однако их надежды не были оправданы. При этом член партии выразил мнение, что те, кто пришел «со сцены на политическую сцену», не имеют достаточного опыта и умений, чтобы управлять государством.

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