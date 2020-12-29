Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал письмо в Министерство торговли США и попросил разобраться с санкциями, введенными против российских космических предприятий. Об этом пишет РИА «Новости».

«На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций», — сказал Рогозин.

По его словам, эти санкции являются ошибочными. Глава Роскосмоса также отметил, что обратился к главе НАСА с той же просьбой.

Рогозин назвал санкции «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами».

Ранее стало известно, что Минторг США ввел санкции против российских космических предприятий. Ограничения впервые коснулись Роскосмоса.

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