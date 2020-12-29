Песков назвал «ерундой» слухи о «бункере» Путина

Сообщения о бункере президента России Владимира Путина являются «ерундой», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVi.

«Я имею в виду, ерунда — это все вот эти вот умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Вот эти все теории заговора — это все полная ерунда», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что у президента России есть много кабинетов, которые расположены в разных городах мира, и он работает в любом из этих кабинетов при необходимости.

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