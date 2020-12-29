Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед уходом с поста главы «Роснано»

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал о своем общении с российским лидером Владимиром Путиным перед увольнением с поста главы компании «Роснано» в эфире телеканала RTVI.

Он отметил, что встреча состоялась в онлайн-формате, хотя средства массовой информации и пресс-служба Кремля не сообщали о ней.

По словам Чубайса, он обсудил с президентом свою будущую должность.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на должность его спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

4 декабря правительство утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» на срок пять лет. Он сменил на этой должности Чубайса.

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