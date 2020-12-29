В Кремле рассказали о возможных контактах Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, намерен ли в дальнейшем глава государства вступать в контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, в Кремле пока «не видят и не слышат» политической воли к нормализации двусторонних отношений.

«Пока не видим политической воли к реализации Минских договоренностей, конечно, для разговора на высшем уровне должны созреть предпосылки», — сказал он.

Песков также добавил, что сам Путин ранее заявлял, что заинтересован в нормализации отношений.

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