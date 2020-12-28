Жириновский назвал возможных преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» назвал возможных будущих президентов России.

По его словам, сменить Владимира Путина на посту главы государства могут премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на пост президента, как считает Жириновский, могут претендовать председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

При этом лидер ЛДПР отметил, что страну возглавит человек, которого вся страна ждет на протяжении 30 лет, и подтвердил намерение баллотироваться в 2024 году.

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