Песков пояснил, почему Путин не рассказывает о своей семье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему глава государства Владимир Путин не рассказывает общественности о своей семье.

По его словам, российский лидер не скрывает, что у него есть дочери.

«Да, у него есть дочери. Кто они? Да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, причем он сам неоднократно объяснял, почему. Он достаточно последователен в своей позиции. Всем гражданам хорошо известно, многие воспринимают это с пониманием», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путин не намерен менять свою работу, стиль своей работы, так как для него главное — как он выполняет свои обязанности. Российский лидер рассчитывает на то, что люди с пониманием относятся к его личному пространству.

«А что касается таких информационных упражнений, они продолжаются все годы президентства и премьерства Путина», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что когда народ голосует за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, «то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство».

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