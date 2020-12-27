Пашинян заявил, что обязан установить всю правду о конфликте в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен установить причины поражения армянской стороны в ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

«Очень важно понять причины этого поражения (в Карабахе – «Газеты.Ru»)... Я считаю своей обязанностью установить всю правду о войне», — сказал Пашинян.

Он рассказал о встрече с участниками боевых действий, в рамках которой один из военных рассказал, как его подразделению не выдавали оружие при его наличии на складах.

По его словам, если этот случай не отдельный эпизод, то его можно рассматривать как одну из причин.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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