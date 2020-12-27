В Белоруссии заявили о попытках Польши завербовать дипломата и военного

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного, сообщил телеканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, сотрудники польской военной контрразведки «шантажом, подкупом и угрозами» пытались склонить к предательству помощника военного атташе Белоруссии. Дипломат отказался, после чего от него потребовали покинуть белорусскую дипмиссию в Польше, рассказали в эфире.

Кроме того, стать информатором спецслужба также предлагала белорусскому кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы, сообщил телеканал. В эфире отметили, что военный отказался и сообщил о произошедшем властям Белоруссии.

По сообщению канала, белорусское министерство иностранных дел уже отреагировало на инциденты. При этом в Польше «случаи признали, но попытались замять скандал», отметили в эфире.

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