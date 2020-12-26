У премьера Крыма обнаружен коронавирус

У главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он отметил, что регулярно делает тесты на COVID-19. По словам премьера республики, один из них дал положительный результат.

«В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления», — написал Гоцанюк в соцсети.

Он добавил, что на этот период возьмет отпуск, а в настоящее время продолжает работать дистанционно.

По последним данным, в России выявили 3 021 964 случая коронавируса, излечились 2 426 439, скончались 54 226 человек.

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