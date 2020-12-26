В Грузии парламент принял резолюцию об интеграции в Евросоюз и НАТО

Грузинский парламент поддержал резолюцию «О внешней политике», в которой главными целями является вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Согласно представленным данным, для властей страны нет альтернативы этим положениям резолюции.

Кроме того, документ выражает приверженность к восстановлению мирным путем территориальной целостности Грузии.

«Приоритетны для Грузии стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией, а также максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной», — также говорится в тексте документа.

В ходе голосования по резолюции свои голоса за отдал 81 депутат.

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