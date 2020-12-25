Путин назвал важнейшее направление на внешнеполитическом треке России

Направление, связанное с Содружеством Независимых Государств (СНГ), является одним из важнейших направлений на внешнеполитическом треке России, заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности глава государства предложил обсудить ситуацию, складывающуюся на площадке СНГ.

Президент пояснил, что направление СНГ является «одним из важнейших, если не самым главным, самым важным направлением» работы на внешнеполитическом треке России.

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