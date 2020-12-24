Аксенов заявил, что Украина является «геополитическим лузером»

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал политику Украины и назвал страну «геополитическим лузером». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, такой «статус» будет сохраняться до тех пор, пока основой украинской политики будет оставаться русофобия.

«Она – объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель – пакостить России везде, где только можно», — написал Аксенов.

Политик также добавил, что Украина является уникальным историческим примером, когда смыслом политики одного государства является противостояние другому.

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