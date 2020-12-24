Парламент утвердил новое правительство Грузии

Грузинский парламент проголосовал за назначение премьер-министром страны Георгия Гахарию. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Вместе с ним вотум доверия был выражен и его составу кабмина и правительственной программе.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе подчеркнул, что данное решение было принято парламентом Грузии единогласно.

При этом согласно плану нового состава правительства, свои места сохранили все министры, кроме главы минюста.

Ранее парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 90 мест из 150.

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