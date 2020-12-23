Путин поддержал идею переезда Госдумы в новое здание

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам поддержал идею переезда Госдумы в новое здание или комплекс зданий. С соответствующим предложением на этом совещании выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что переезд парламента возможен, если «это не будет связано с дополнительными, серьезными расходами федерального бюджета». По словам Путина, это можно осуществить «за счет обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы».

Он отметил, что это возможно сделать, если стоимость тех объектов, которые будут переданы столице, «будет достаточно для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством».

«Надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле. Но в принципе я не против — пожалуйста, я с вами согласен», — сказал Путин в ответ на предложение Жириновского.

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