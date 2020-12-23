Госдума одобрила проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Государственная дума в ходе пленарного заседания в среду, 23 декабря, приняла в первом чтении законопроект о праве действующего главы государства вновь претендовать на два президентских срока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий документ был ранее одобрен правительством страны и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

В законопроекте сказано, что положение российской Конституции, которое ограничивает число сроков пребывания одного и того же лица на должности президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность главы государства. При этом не учитывается число сроков, в течение которых он занимал или занимает свой пост на момент вступления в силу поправки в Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для главы государства возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах, внесли в Государственную думу 17 ноября.

Авторами проекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В кабмине поддержали проект о праве Путина снова баллотироваться в президенты

— Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России