В США хотят создать некоммерческую организацию для продвижения политики Трампа

Советники Белого дома собираются создать новую некоммерческую организацию для продвижения политики действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Президент с большим энтузиазмом относится к этому», — говорится в сообщении

По данным издания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и бывший министр энергетики Рик Перри войдут в число сотрудников организации.

Отмечается, что организация будет продвигать «наследие» Трампа и обеспечивать «продолжение этих идей и их защиту, будь то через месяц или через четыре года».

Организаторы сообщили изданию, что организация не будет специально фокусироваться на поддержке тех или иных политических кампаний.

Отмечается, что источники отказались уточнять бюджет организации.

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