Оппозиция Армении назвала «четыре пути» отставки Пашиняна

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что армянская оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна только конституционными методами. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Так, он рассказал о четырех путях развития событий.

Согласно первому варианту, Пашинян сам подает в отставку. По второй версии, такое решение принимает парламент страны на внеочередном заседании.

Сагателян добавил, что третий путь предполагает заведение уголовного дела по статье о госизмене, а четвертым вариантом является то, что правительство инициирует внеочередной созыв по требованию 2/3 министров для обсуждения вопроса отставки Пашиняна.

Он подчеркнул, что оппозиция намерена осуществлять работу по всем этим направлениям.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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