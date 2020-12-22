Путин утвердил право экс-президента стать пожизненным сенатором

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, документ опубликован на портале правовой информации.

Он дает право прекратившим свои полномочия российским президентам входить в состав верхней палаты парламента пожизненно.

Экс-глава государства получает статус сенатора на основании специального заявления, которое он должен подать в течение трех месяцев после прекращения полномочий.

Данный закон вступает в силу с 22 декабря.

Ранее Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье.