Путин утвердил право экс-президента стать пожизненным сенатором
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, документ опубликован на портале правовой информации.
Он дает право прекратившим свои полномочия российским президентам входить в состав верхней палаты парламента пожизненно.
Экс-глава государства получает статус сенатора на основании специального заявления, которое он должен подать в течение трех месяцев после прекращения полномочий.
Данный закон вступает в силу с 22 декабря.
Ранее Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье.