Правительство ФРГ отказалось комментировать заявления Путина по инциденту с Навальным

В кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал по поводу инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

Ранее во время большой пресс-конференции Путин вновь подтвердил, что Россия готова расследовать дело Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение об «отравлении» блогера. В ходе общения глава России заявил, что опубликованные расследования о якобы имевшем место отравлении Навального являются попыткой напасть на первых лиц государства. Путин отметил, это не расследование, а «легализация работы американских спецслужб». По его словам, это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

Журналисты задали официальному представителю немецкого правительства Штеффену Зайберту вопрос, как он оценивает заявления российского лидера о том, что если бы Навального пытались отравить, то «наверное, довели бы до конца».

Он ответил им, что такие высказывания Путина «говорят сами за себя».

«Я не комментирую их», — сказал Зайберт на брифинге с журналистами.

Прокомментировать заявления Путина по инциденту с Навальным отказался и представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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