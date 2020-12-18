Песков заявил, что у Путина нет никакого бункера

У президента России Владимира Путина нет никакого бункера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет kp.ru.

«Никаких там бункеров нет», — ответил Песков на вопрос, есть ли у Путина бункер в подмосковной резиденции.

Пресс-секретарь отметил, что ни один глава государства, тем более такой активный президент, как Путин, не смог бы работать из такого сооружения.

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