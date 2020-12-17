Украинское посольство потребовало вернуть подаренную Лаврову икону

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало вернуть икону из Луганска, которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком. Об этом сообщает издание Nezavisne novine.

Соответствующая нота была направлена в МИД Боснии и Герцеговины.

Глава ведомства Бисера Туркович уточнила, что позолоченная икона была подарена Лаврову в ходе визита министра 14 декабря.

«Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений», — цитирует ее слова СМИ.

Туркович подчеркнула, что намерена добиваться «возвращения иконы Украине» и привлечь к расследованию правоохранительные органы.

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