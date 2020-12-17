Путин пока не решил, пойдет ли на выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции.

Президент поделился, что у него есть универсальный метод для принятия решений. Он задает себе вопрос: будет ли это благом для страны?

По словам главы государства, у него уже есть формальное разрешение народа на переизбрание. Однако он еще обдумает этот вопрос.

Ранее Путин заявил, что его президентство когда-нибудь закончится.