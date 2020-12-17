Путин заявил, что локдаун в России не планируется

Президент России Владимир Путин после основной части большой пресс-конференции ответил на вопрос о перспективах введения локдауна в стране.

Он отметил, что установка данной меры в России пока не планируется.

По его словам, введение локдауна не потребуется, если россияне будут соблюдать все предписания санитарных врачей, которые позволяют снизить заболеваемость.

Кроме того, политик добавил, что закрытие кафе и ресторанов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции не является критичным решением для клиентов этих заведений.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 74,5 млн заболевших, свыше 52,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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