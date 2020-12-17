Песков рассказал, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Владимира Путина с действующим президентом США Дональдом Трампом и избранным лидером Джо Байденом, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, пока такой телефонный разговор не планировался. Однако он может быть оперативно согласован.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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