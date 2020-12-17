Путин не решил, будет ли переизбираться в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году», - сказал глава государства.

При этом, по словам Путина, у него есть универсальное правило для принятия решений — ответ на вопрос о том, пойдет ли сделанное на благо страны.

Путин добавил, что разрешение от народа на его участие в новых выборах формально есть, но для себя он пока не принял решение.

Ранее Путин назвал свое президентство судьбой.