Путин оценил идею исландского журналиста о создании круглого стола для лидеров

Журналист из Исландии спросил на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, как он относится к идее создать круглый стол, на котором соберутся все лидеры стран и будут задавать друг другу вопросы.

Путин признался, что идея хорошая, однако сначала необходимо встретиться лидерам стран-постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество.

«Сама идея возможна, важно, чтобы ваше предложение было поддержано другими моими коллегами», — констатировал Путин.

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