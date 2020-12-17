Путин оценил идею исландского журналиста о создании круглого стола для лидеров
Журналист из Исландии спросил на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, как он относится к идее создать круглый стол, на котором соберутся все лидеры стран и будут задавать друг другу вопросы.
Путин признался, что идея хорошая, однако сначала необходимо встретиться лидерам стран-постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество.
«Сама идея возможна, важно, чтобы ваше предложение было поддержано другими моими коллегами», — констатировал Путин.
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