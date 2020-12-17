Пресс-конференция Путина длится более 4 часов
Ника Пикекатлет
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длится уже более четырех часов.
Мероприятие началось в 12.05 мск.
В 2020 году президент отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.
Аккредитованные журналисты зададут свои вопросы по видеосвязи из Центра Международной торговли.
Годом ранее Путин успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году — тогда Путин ответил на 80 вопросов.
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