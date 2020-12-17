Путин назвал главный результат договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин считает сохранение человеческих жизней, в том числе мирных граждан, главным результатом договоренностей по непризнанному Нагорному Карабаху. Об этом пишет ТАСС.

«Все остальное это второстепенно. Сохранение жизни и здоровья людей — это самая главная задача, которую мы решили», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

В то же время президент призвал международных посредников перейти от слов к делу и начать помогать местному населению, прежде всего беженцам, не перекладывая это на Россию.

«Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся: и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и Продовольственная организация, и в двустороннем плане те, кто хотят поддержать людей в зоне конфликта, откликнутся», — подчеркнул президент.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В Карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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