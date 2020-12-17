Путин: Нагорный Карабах является территорией Азербайджана

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, заявил, что с точки зрения международного права, Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

«Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Россия на протяжении многих лет придерживалась той позиции, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха.

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным. То есть на будущее должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией», — подчеркнул президент.

По словам Путина, для этого изначально предполагалось создать Лачинский коридор для связи Армении и Нагорного Карабаха.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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