Путин рассказал, что пролистал расследование про Шамалова

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пытался ознакомиться с расследованием о его якобы бывшем зяте Кирилле Шамалове.

«Прочитать этот материал невозможно. Я пролистал», — отметил Путин.

По его словам, в самом материале «навалено все в одну кучу». Поэтому, отметил президент, он «до конца не дочитал».

Путин указал и на то, что авторы указывают, что речь идет о «бывшем зяте».

Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование, где говорилось, что компания якобы Шамалова купила акции компании «Сибур» за $100.