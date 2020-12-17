Путин рассказал, что пролистал расследование про Шамалова
Марина Львова
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пытался ознакомиться с расследованием о его якобы бывшем зяте Кирилле Шамалове.
«Прочитать этот материал невозможно. Я пролистал», — отметил Путин.
По его словам, в самом материале «навалено все в одну кучу». Поэтому, отметил президент, он «до конца не дочитал».
Путин указал и на то, что авторы указывают, что речь идет о «бывшем зяте».
Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование, где говорилось, что компания якобы Шамалова купила акции компании «Сибур» за $100.