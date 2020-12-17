Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщил друг политика Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал Фукс на своей странице в Telegram.

Отмечается, что политик скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Болезнь дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем организма, уточнил друг градоначальника.

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове. В 1998 году Кернес был избран в городской совет (23-й избирательный округ), после чего он основал и возглавил внепартийную депутатскую группу «Новый Харьков — новые возможности». В 2002 году на местных выборах за него проголосовали 90% избирателей.

В 2002 году возглавил депутатский корпус и стал секретарем городского совета. 31 октября 2010 года Кернес победил на выборах Харьковского городского головы, получив 30% голосов избирателей.