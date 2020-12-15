Брифинги для СМИ с Песковым отменены из-за пресс-конференции Путина

Ежедневные брифинги для СМИ временно отменены, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, брифинги отменены из-за подготовки к пресс-конференции главы государства Владимира Путина, которая назначена на 17 декабря.

Как стало известно ранее, мероприятие начнется в 12.00. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Пообщаться с Путиным смогут не только представители СМИ, но и простые граждане.

Российские телеканалы заложили 3 часа на ежегодную пресс-конференцию главы государства. В прошлом году конференция длилась 4 часа 18 минут.