Брифинги для СМИ с Песковым отменены из-за пресс-конференции Путина
Валерия Исполатова
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Ежедневные брифинги для СМИ временно отменены, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, брифинги отменены из-за подготовки к пресс-конференции главы государства Владимира Путина, которая назначена на 17 декабря.
Как стало известно ранее, мероприятие начнется в 12.00. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Пообщаться с Путиным смогут не только представители СМИ, но и простые граждане.
Российские телеканалы заложили 3 часа на ежегодную пресс-конференцию главы государства. В прошлом году конференция длилась 4 часа 18 минут.