Депутат Госдумы назвал усиление русофобии в США после выборов традицией

В отношениях между США и Россией существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция Москвы состоит в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя голосование выборщиков в США, передает РИА «Новости».

Ранее Джо Байден получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Во вторник, 15 декабря, президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США.

Панина выразила мнение, что избрание президентом Соединенных Штатов Байдена — совершившийся факт, о чем в том числе свидетельствует направленные в адрес демократа поздравления российского лидера Владимира Путина.

Депутат также отметила, что в мире есть и другие влиятельные силы, «стремящиеся не к возобновлению сотрудничества, а к усилению конфронтации между США и Россией».

По ее словам, усиление антироссийской пропаганды сразу после окончания президентских выборов в США становится уже традицией.

«Чем острее конфликты в американском обществе, чем больше споров вызывает победа того или иного кандидата, тем сильнее разогревается русофобия, стремление лепить из России «образ врага», — подчеркнула Панина.

При этом она отметила, что по всем представлениям о Соединенных Штатах как «эталоне свободы и демократии», выборы 2020 года показали острейший кризис демократических институтов в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «ясной победой»

— Путин поздравил Байдена с победой

— Байден получил необходимые голоса выборщиков