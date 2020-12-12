России предрекли «невиданные санкции» при Байдене

Экономисты заявили, что Россию могут ожидать «невиданные санкции» при победе демократа Джо Байдена по результатам президентских выборов в США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Они отметили, что ожидаемые ограничительные меры могут быть связаны с отключением от системы международных платежей SWIFT, что усложнит доступ российских банков к мировым рынкам.

Однако доктор экономических наук Игорь Николаев выразил мнение что данный законопроект не получит фактической реализации.

По его словам, более серьезные последствия могут принести меры в отношении госдолга страны, в рамках которых власти могут заблокировать возможность американских финансистов вкладывать финансы в российские казначейские облигации.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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