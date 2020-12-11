Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека заявил, что заказчики и исполнители убийства Бориса Немцова найдены. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, в этом деле «в целом все понятно», но надо еще немного доработать.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал Путин.

Ранее украинская модель Анна Дурицкая рассказала об опасениях политика Немцова перед гибелью.

Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».