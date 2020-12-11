Додон объявил о предстоящем визите в Москву

Действующий президент Молдавии Игорь Додон объявил, что приедет в Москву с рабочим визитом. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что приедет в российскую столицу после того, как пройдет инаугурация нового главы государства Майи Санду.

«Двадцать четвертого декабря вечером, после того, как состоится инаугурация президента Санду, я отправлюсь в Москву, 25 декабря там пройдут важные встречи», — заявил Додон.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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