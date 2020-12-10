Путин созвонился с пенсионеркой, пожелавшей с ним поговорить

Президент РФ Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с главой государства по телефону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, сопредседатель Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина рассказала президенту о том, что пенсионерка Наталья Ивановна Донскова в рамках акции «Елка желаний» загадала желание — поговорить с Путиным по телефону.

«Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно», — сказал президент.

В момент, когда Путин снял трубку, он сказал: «Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин».

«Это Владимир Владимирович?» — ответила женщина.

Он сказал, что Осокина передала ему новогоднее желание Натальи Ивановны.

«Наталья Ивановна, слушаю», — сказал ей Путин.

Дальнейшее содержание разговора президента с пенсионеркой неизвестно.

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