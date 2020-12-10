Путин пообещал защитить РФ от иностранного вмешательства в дела страны

Президент России Владимир Путин, комментируя закон о иноагентах, пообещал сделать все, чтобы защитить страну от иностранного вмешательства и при этом не допустить ограничения прав россиян, передает РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Я хочу вас заверить в том, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось. С одной стороны, защитить наши внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, а с другой стороны — дать возможность людям свободно работать и не оглядываться по сторонам», — сказал Путин.

Он отметил, что «желания хватать и не пущать» нет, однако «есть желание оградить себя от вмешательства».

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона о признании иностранными агентами физических и юридических лиц, занимающихся политикой в России и получающих средства из-за рубежа.

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