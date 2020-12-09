Источник: cаммит ЕС даст согласие на очередное продление санкций против РФ

Главы государств и правительств стран ЕС на заседании Европейского совета 10 декабря дадут «зеленый свет» на продление на полгода экономических санкций для РФ из «украинского пакета». Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает «Интерфакс».

«Действительно, состоится обзор выполнения Минских соглашений. А затем приступим к продлению санкций», — говорится в сообщении.

Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сдерживание России»: что будет в оборонном бюджете США

— Главы ЕС обсудят продление антироссийских санкций